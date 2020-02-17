Страны начали эвакуацию своих граждан из круизного лайнера Diamond Princess

Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия начинают эвакуацию своих граждан, прошедших двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess. В частности, Австралия объявила, что заберет 200 своих граждан, которые прибудут 19 февраля в аэропорт Дарвин.

Обязательным условием для эвакуации является отрицательный тест на коронавирус.

Граждан США, находившихся на борту, уже эвакуировали с судна. Сколько именно людей удалось забрать – пока неизвестно. Но из Международного аэропорта Токио утром вылетели два чартера американского правительства.

Американцы, больные коронавирусом, остаются в японских больницах.

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Ожидается, что эвакуированных доставят на базу Военно-воздушных сил. Кроме того, всех поместят на двухнедельный карантин.

Некоторые из американцев отказались от эвакуации. Они решили, что лучше дождаться окончания карантина на судне, который заканчивается 19 февраля.

Ранее стало известно, что в эвакуированных из Diamond Princess граждан США обнаружен коронавирус.