Военное положение на территории Украины будет введено “мгновенно” в случае полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом рассказал сегодня на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

– В случае необходимости это положение будет принято мгновенно. Пока такого решения нет, — подчеркнул Данилов.

Он заверил, что Украина готова к любому сценарию и четко осознает все процессы, происходящие на территории РФ и в Беларуси, где проходят военные учения.

– В случае вторжения на территорию нашей страны сразу будет введено военное положение, и все будут проинформированы, – отметил секретарь СНБО.

Недавно президент Владимир Зеленский также заявил, что военное положение на территории Украины могут ввести в случае полномасштабного вторжения России.

А премьер-министр Денис Шмыгаль накануне проинформировал, что между правительством, парламентом и президентом обсуждается введение военного или чрезвычайного положения в Украине.

Сегодня на заседании СНБО было принято решение о введении по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайного положения. В указанных двух областях уже действует особый правовой режим из-за проведения Операции Объединенных сил. Решение о введении чрезвычайного положения должна принять Верховная Рада Украины.

Фото: СНБО