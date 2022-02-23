Що таке надзвичайний стан і в яких випадках його вводять

РНБО на засіданні 23 лютого вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України, крім Донецької та Луганської областей. Це рішення ще має затвердити Верховна Рада.

НС вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян чи конституційному ладу. Факти ICTV розповідають, що таке надзвичайний стан.

Що означає надзвичайний стан?

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, що створені або природним шляхом, або людьми, та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів і серед населення.

Коли та на скільки вводять?

НС вводиться тоді, коли є загроза країні, правопорядку та життю громадян. Це може бути, наприклад, стихійне лихо, техногенна катастрофа, терористична атака, іноземна окупація, спроба захопити державну владу чи змінити конституційний лад України насильницьким шляхом. У переліку таких ситуацій також і глобальні пандемії.

Терміни – не більше 30 діб та не більше 60 діб в окремих місцевостях.

У разі потреби НС може бути продовжено президентом, але не більш ніж на 30 днів.

Як і хто організовує?

Оголошення про НС (так само як і ВС – воєнний стан) можуть запропонувати лише у Раді національної безпеки та оборони.

За згодою президента видається відповідний указ, який протягом двох днів має підтримати парламентська більшість.

Якщо парламент проігнорує голосування або не буде достатньо голосів нардепів “за” – НС не вводять.

Що заборонено?

Під час надзвичайного стану не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади. Такі ж заборони діють і під час ВС.

Надзвичайний стан не є підставою для порушення законів, прав та свобод громадян. Хоча певні обмеження є.

Що зміниться?

Надзвичайний стан дозволяє:

Обмежити в’їзд та виїзд на території, де є НС.

Використовувати армію та поліцію для посилення безпеки.

Скасовувати роботу аеропортів та перекривати дороги.

Забороняти діяльність партій, громадських організацій.

Вводити комендантську годину.

Забороняти страйки, концерти та інші масові заходи.

Вилучати особисті речі, користуватися офісами та житловими будинками.

Вводити картки на продукти та предмети першої необхідності.

Оглядати речі, авто, квартири тощо.

Евакуювати населення з небезпечних місць.

Користуватися майном підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Проводити цільову мобілізацію, яка зазначається в указі президента.

Факти ICTV також розповідали, що передбачає воєнний стан, і чим він відрізняється від надзвичайного.

Про введення воєнного стану в Україні поки не йдеться, але його запровадять “миттєво” в разі повномасштабного вторгнення російських військ, сказав 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Україна готова до будь-який сценаріїв і чітко усвідомлює всі процеси, які відбуваються на території РФ та в Білорусі, де проходять військові навчання.