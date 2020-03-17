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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця отменила поезда — как вернуть билет

С 18 марта Укрзализныця отменяет все пассажирские перевозки в Украине.

Перевозчик компенсирует пассажирам 100% стоимости билетов на поезда, которые отменили на период карантина.

Чтобы вернуть билеты, нужно обратиться в железнодорожные кассы или воспользоваться онлайн-сервисом продажи билетов Укрзализныци.

 

Если билеты приобретенные в кассе:

  • В железнодорожных кассах пассажиру сразу вернут деньги за билет.
  • Если в кассе недостаточно средств, билет забирают и пассажир может обратиться за деньгами в любой удобный день в течение шести месяцев.

Если билеты приобретенные онлайн:

  • Возвращаются через онлайн-сервис booking.uz.gov.ua. Средства зачисляются на карту в течение 10 дней.
  • Билеты, приобретены через букинг УЗ, но их нужно было дополнительно распечатать в кассе, можно сдать только на вокзалах.
  • Комиссионный сбор в 50 грн за сдачу билета вернут отдельным платежом.

На международные поезда, которым ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ.

Читайте: Украина прекращает международное железнодорожное сообщение на время карантина

Стоит заметить, что с 12.00 18 марта вокзалы будут закрыты для посетителей. Работать будут только железнодорожные кассы на возвращения билетов. Запускать внутрь вокзалов одновременно будут не более 10 человек.

Как писали Факты ICTV, с целью предотвращения распространения коронавируса с 18 марта Укрзализныця прекращает перевозки пассажиров. Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются.

Источник: Укрзализныця

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