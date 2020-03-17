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Факти / Україна

Укрзалізниця скасовує приміські електрички з 18 березня

З 12.00 18 березня буде припинено курсування приміських поїздів у зв’язку з введенням обмежувальних заходів для недопущення поширення коронавірусу.

Більшість електричок завтра не вирушать за маршрутом, а деякі з них прослідують за скороченим маршрутом, щоб його завершити до 12.00.

– Просимо слухати оголошення диктора на вокзалах та читати оголошення, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Читайте: Укрзалізниця скасувала потяги – як повернути квиток

Інформація про приміські поїзди:

Одеська залізниця

Регіональна філія Придніпровська залізниця АТ Укрзалізниця

Донецька Залізниця

Львівська Залізниця

Південно-Західна залізниця

Південа залізнця

Нагадаємо, з 18 березня Укрзалізниця припиняє міжобласні пасажирські перевезення залізничним транспортом. Вантажні залізничні перевезення тривають.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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