С целью предотвращения распространения коронавируса с 18 марта Укрзализныця прекращает перевозки пассажиров.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Также останавливаются авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.
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В Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. В Черновицкой области — четыре случая, Киевской — два и в Житомирской — один (один летальный).
Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой и Житомирской областях вводится режим чрезвычайной ситуации.
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