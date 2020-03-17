PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Укрзализныця отменила пассажирские поезда — список

С целью предотвращения распространения коронавируса с 18 марта Укрзализныця прекращает перевозки пассажиров.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также останавливаются авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

Скасовані-поїзди (1).docx by Yuliia Liakhova on Scribd

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

В Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. В Черновицкой области — четыре случая, Киевской — два и в Житомирской — один (один летальный).

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой и Житомирской областях вводится режим чрезвычайной ситуации.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка