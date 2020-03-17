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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця скасувала пасажирські поїзди – список

З метою запобігання поширенню коронавірусу з 18 березня Укрзалізниця припиняє перевезення пасажирів.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також зупиняються авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

Скасовані-поїзди (1).docx

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

В Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. В Чернівецькій області – чотири випадки, Київській – два та в Житомирській – один (один летальний).

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівецькій та Житомирській областях запроваджується режим надзвичайної ситуації.

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