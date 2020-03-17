Укрзалізниця скасувала потяги – як повернути квиток

З 18 березня Укрзалізниця скасовує всі пасажирські перевезення Україною.

Перевізник компенсує пасажирам 100% вартості квитків на потяги, які скасували на період карантину.

Щоб повернути білети, потрібно звернутися до залізничних кас або скористатися онлайн-сервісом продажу квитків Укрзалізниці.

Якщо квитки придбані в касі:

У залізничних касах пасажиру одразу повернуть гроші за квиток.

Якщо у касі недостатньо коштів, квиток забирають і пасажир може звернутися за грошима у будь-який зручний день упродовж шести місяців.

Якщо квитки придбані онлайн

Повертаються через онлайн-сервіс booking.uz.gov.ua. Кошти зараховуються на карту протягом 10 днів.

Квитки, які придбані через букінг УЗ, але їх потрібно було додатково роздрукувати у касі, можна здати тільки на вокзалах.

Комісійний збір 50 грн за здачу білета повернуть окремим платежем.

На міжнародні поїзди, яким обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку, якщо була скасована зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ.

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Варто зауважити що з 12.00 18 березня вокзали зачинять для відвідувачів. Працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків. Запускатимуться всередину одночасно не більш як 10 осіб.

Як писали Факти ICTV, з метою запобігання поширення коронавірусу з 18 березня Укрзалізниця припиняє перевезення пасажирів. Вантажні залізничні перевезення тривають.