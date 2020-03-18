Тотальный коллапс вместо карантина: как прошел первый день без метро

Десятки людей толпятся на остановках общественного транспорта. С самого утра киевляне буквально штурмом берут маршрутки, в салон пытаются втиснуться как можно больше пассажиров, потому что другого способа добраться на работу просто нет.

В столице должен быть тотальный карантин. Но произошел тотальный коллапс. Метро не работает.

В маршрутках по правилам должно быть не более 10 пассажиров, а в автобусах, троллейбусах и трамваях только до 20. Все без исключения должны носить маски.

Проблемы создали, а теперь берутся их героически решать. Столичные чиновники планируют выпустить на линии дополнительный транспорт.

— Мы еще разрабатываем дополнительные маршруты, так называемые шаттлы, которые будут курсировать именно по ветке метро ​​с минимальным количеством остановок. Дополнительный еще транспорт, но пока мы дополнительный транспорт не применяем на улице, смотрим, какая сегодня будет ситуация, — рассказывает генеральный директор Киевпастранса Дмитрий Левченко.

Но убежать от реальности не удалось. Украинцы утром, как обычно, вышли на остановке. Маршрутки набиты битком. И в салонах точно больше 10 пассажиров. А что хуже всего — лишь единицы пассажиров в маска.

— Маршрутка была полная. И только три-четыре человека в маске, — говорит пассажирка переполненной маршрутки Ольга.

Больше всего на остановках именно пенсионеров. Большинство бабушек и дедушек, которые спешат по своим делам — без защитных повязок. И оправдание на самом деле банальны.

— Я хочу в аптеке пойти и купить себе маску, вообще-то. Не хочу я сама шить маску, я не умею шить маски, — рассказывает киевлянка Нина.

Некоторые пассажиры откровенно валяют дурака. Мол, об обязательном надевании масок в транспорте даже не слышали. А перевозчик эту информацию не донес. Есть еще одна версия — маски только вредят.

— Покажите, где информация о том, что в маршрутках нужно ездить в масках? С точки зрения гигиены, нахождение вашего лица под маской, это уже угроза для вас самих. Потому что, то что вы делаете, это вы заражаете сами себя теми парами, которые идут от маски, — говорит Валерий.

Да и сами водители неохотно соблюдают правила. Хотя уверяют — обеспечены всеми необходимыми средствами гигиены. Но контролировать неистовый пассажиропоток — на им очень сложно.

— Если зайдет 11, то я его выгонять не буду. Это не культурно. Правильно, — говорит водитель маршрутки Руслан.

Контролировать чтобы водители и сами пассажиры соблюдали правила должны правоохранители. Но в Киеве на остановках не было ни одного полицейского, только в некоторых районах правоохранители провели так называемый однодневный профилактический рейд.

Сегодня разъясняли, как они должны работать в режиме карантина, а уже завтра обещают даже штрафовать.

— Это от 17 до 32 тысяч гривен за проявленное правонарушения будет составлен соответствующий протокол и все будет задокументировано. Это будут работники правоохранительных органов, следить совместно с органами местного самоуправления, — рассказывает старший участковый Голосеевского управления полиции Киева Виктор Мандебура.

А в Киевпастрансе вообще обещают прибегнуть к радикальным мерам — штрафовать водителей или даже увольнять, если они будут перевозить больше киевлян, чем разрешено во время карантина.

Завтра перевозчик еще и планирует привлечь правоохранителей, которые будут помогать сдерживать пассажиров.

— Контролировать вопрос об ограничении 10 человек мы также должны осуществлять с представителями полиции. Мы все понимаем, что 10 человек на одну единицу автобуса это очень сложно. Но мы стараемся всех кто может помочь, Нацполицию, помочь, — уверяет Дмитрий Левченко.

Вот где полиция точно дежурит, это на железнодорожном вокзале. Ведь с сегодняшнего дня еще и приостановились все междугородные и межобластные перевозки. Правоохранители проверяют случайно ли никто из перевозчики не халтурит.

Приезжие группируются, ищут тех, кто живет с ними в одном городе или хотя бы области, чтобы вместе договариваться о перевозке. И единственный выход — это дорогущее такси.

— Были здесь маршрутные такси но они говорят, что уже их больше не будет — приезжала полиция и их разогнала. Поэтому единственный выход — это вызвать такси из города, но это по финансам так не очень хорошо, — говорит мужчина, который пытается добраться домой.

Похожая ситуация и с Харьковом. Здесь закрыли все станции метрополитена. Правила такие же как в Киеве — городе-миллионник охватила паника.

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Теперь поездка в общественном транспорте — это настоящий ад на земле. Главное — успеть втиснуться в переполненную маршрутку. Никто правил не соблюдается.

Пассажиры как сумасшедшие, готовые давить друг друга. Об уважении или самоконтроле уже речь не идет. Теперь в транспорте действуют законы джунглей — главное выжить.

— В маршрутках написано только по 10 человек возить, ну там намного больше людей. Люди друг другу на голову наседают. И очень неудобно, конечно, ездить. Я сейчас ехал в маршрутке и мне женщина говорит: отвернитесь от меня Чего вы ко мне повернулись лицом? И взяла надела маску! Ну, нельзя так. Это не вежливо, — рассказывает харьковчанин Павел.

В Сумах действуют очень радикально. И буквально выбрасывают 11-го пассажира из маршрутки.

Пенсионерка пыталась ворваться в транспорт, но другие пассажиры уже были на страже и молниеносно отреагировали — вместе с водителем вытолкали женщину из салона.

Как писали Факты ICTV, от 17 марта обязательным условием пользования наземным транспортом является наличие медицинской маски.