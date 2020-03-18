Тотальний колапс замість карантину: як пройшов перший день без метро

Десятки людей юрмляться на зупинках громадського транспорту. Із самого ранку кияни буквально штурмом беруть маршрутки, до салону намагаються втиснутися якомога більше пасажирів, бо іншого способу дістатися на роботу просто немає.

У столиці мав би бути тотальний карантин. Але стався тотальний колапс. Метро не працює.

У маршрутках за правилами має бути не більше 10 пасажирів, а в автобусах, тролейбусах та трамваях лише до 20. Усі, без винятків, повинні носити маски.

Проблеми створили, а тепер беруться їх героїчно вирішувати. Столичні чиновники планують випустити на лінії додатковий транспорт.

– Ми ще розробляємо додаткові маршрути, так звані шатли, які будуть курсувати саме по гілці метро, з мінімальною кількістю зупинок. Додатковий ще є транспорт, але наразі ми додатковий транспорт не застосовуємо на вулиці, дивимося, яка сьогодні буде ситуація, – розповідає генеральний директор Київпастрансу Дмитро Левченко.

Але втекти від реальності не вдалося. Українці зранку, як і зазвичай, вийшли на зупинки. Маршрутки набиті битком. І в салонах точно більше ніж 10 пасажирів. А що найгірше – лише одиниці пасажирів в маска.

– Маршрутка була повна. І лише три-чотири людини було в масці, – говорить пасажирка переповненої маршрутки Ольга.

Найбільше на зупинках саме пенсіонерів. Більшість бабусь і дідусів, які поспішають у своїх справах – без захисних пов’язок. І виправдання насправді банальні.

– Я хочу в аптеці піти і купити собі маску, взагалі-то. Не хочу я сама шити маску, я не вмію шити маски, – розповідає киянка Ніна.

Деякі пасажири відверто клеять дурня. Мовляв, про обов’язкове надягання масок в транспорті навіть не чули. А перевізник цю інформацію не доніс. Є ще одна версія – маски лише шкодять.

– Покажіть, де інформація про те, що в маршрутках потрібно їздити в масках? З точки зору гігієни, знаходження вашого обличчя під маскою, це вже загроза для вас самих. Тому що, то що ви робите, це ви заражаєте самі себе тими випарами, які йдуть від маски, – говорить Валерій.

Та й самі водії неохоче дотримуються правил. Хоч переконують – забезпечені усіма необхідними засобами гігієни. Але контролювати шалений пасажиропотік – ну їм дуже складно.

– Якщо зайде 11, то я його виганяти не буду. Це не культурно. Правильно, – каже водій маршрутки Руслан.

Контролювати аби водії та самі пасажири дотримувалися правил мали б правоохоронці. Але у Києві на зупинках не було жодного поліцейського, лише у деяких районах правоохоронці провели так званий одноденний профілактичний рейд.

Сьогодні роз’яснювали, як вони мають працювати в режимі карантину, а вже від завтра обіцяють навіть штрафувати.

– Це від 17 до 32 тисяч гривень за виявлене правопорушення буде складений відповідний протокол і все буде задокументовано. Це будуть працівники правоохоронних органів, слідкувати спільно з органами місцевого самоврядування, – розповідає старший дільничний Голосіївського управління поліції Києва Віктор Мандебура.

А у Київпастрансі взагалі обіцяють вдатися до радикальних заходів – штрафувати водіїв або навіть звільняти, якщо вони перевозитимуть більше киян, аніж дозволено під час карантину.

Від завтра перевізник ще й планує долучити правоохоронців, які допомагатимуть стримувати пасажирів.

– Контроль питання щодо обмеження 10 осіб ми також повинні здійснювати з представниками поліції. Ми все розуміємо, що 10 осіб на одну одиницю автобуса це дуже складно. Але ми намагаємося всіх хто може допомогти, Нацполіцію, нам допомогти, – запевняє Дмитро Левченко.

От де поліція точно чергує, це на залізничному вокзалі. Адже від сьогодні ще й призупинилися усі міжміські та міжобласні перевезення. Правоохоронці перевіряють чи бува ніхто з перевізників не халтурить.

Приїжджі групуються, шукають тих, хто живе з ними в одному місті чи хоча б області, аби разом домовлятися про перевезення. І єдиний вихід – це дорогуще таксі.

– Були тут маршрутні таксі але вони кажуть, що вже їх більше не буде – приїжджала поліція і їх розігнала. Тож єдиний вихід – це викликати таксі із міста, але це по фінансам так не дуже добре, – каже чоловік, який намагається дістатись додому.

Схожа ситуація і з Харковом. Тут закрили усі станції метрополітену. Правила такі ж як у Києві – місто-мільйонник охопила паніка.

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Відтепер поїздка у громадському транспорті – це справжнісіньке пекло на землі. Головне – встигнути втиснутися в переповнену маршрутку. Ніхто правил не дотримується.

Пасажири наче навіжені, готові чавити один одного. Про повагу чи самоконтроль вже мова не йде. Тепер в транспорті діють закони джунглів – головне вижити.

– У маршрутках написано тільки по 10 чоловік возити, ну там набагато більше людей. Люди один одному на голову насідають. І дуже незручно, звичайно, їздити. Я зараз їхав у маршрутці і мені жінка каже: відверніться від мене! Чого ви до мене повернулися обличчям? І взяла одягла маску! Ну, не можна так. Це не ввічливо, – розповідає харків’янин Павло.

У Сумах діють ну дуже радикально. І буквально викидають 11-го пасажира з маршрутки.

Пенсіонерка намагалася увірватися в транспорт, але інші клієнти вже були на сторожі і блискавично зреагували – разом з водієм виштовхали жінку з салону.

Як писали Факти ICTV, від 17 березня обов’язковою умовою користування наземним транспортом є наявність медичної маски.