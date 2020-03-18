Такси Киева после начала карантина в Киеве начали получать на 50% больше заказов. При этом цены на вызов не выросли

18 марта, в Киеве из-за карантина закрыли метрополитен и ограничили передвижение по городу. В автобусы, троллейбусы и трамваи пускают не более 10-20 человек и только в масках. При этом ограничений на передвижение легковых авто нет — с утра Киев застрял в пробках.

В столичных службах такси констатируют, что в них вырос спрос на поездки. Однако цены не изменились.

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Мы проверили, как работают три службы Bold, Uber и Уклон.

Стоимость поездки в службе Bolt с ул. академика Туполева до метро Крещатик составляет 103 грн. За поездку уровня Comfort нужно выложить 113 грн, а за бизнес-класс 196 грн.

В службе Uber за аналогичный маршрут просят 110 грн. За поездку уровня Select нужно выложить 120 грн, а за бизнес-класс 200 грн.

Уклон за этот же маршрут просит 108 грн. За поездку уровня Комфорт нужно выложить 131 грн, а за бизнес-класс 158 грн.