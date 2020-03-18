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Факты / Украина / Общество

Как работает такси в первый день тотального карантина в Киеве

Такси Киева после начала карантина в Киеве начали получать на 50% больше заказов. При этом цены на вызов не выросли

18 марта, в Киеве из-за карантина закрыли метрополитен и ограничили передвижение по городу. В автобусы, троллейбусы и трамваи пускают не более 10-20 человек и только в масках. При этом ограничений на передвижение легковых авто нет — с утра Киев застрял в пробках.

В столичных службах такси констатируют, что в них вырос спрос на поездки. Однако цены не изменились.

Читайте: На остановках очереди, в транспорте давка: первый день в Киеве без метро

Мы проверили, как работают три службы Bold, Uber и Уклон.

Стоимость поездки в службе Bolt с ул. академика Туполева до метро Крещатик составляет 103 грн. За поездку уровня Comfort нужно выложить 113 грн, а за бизнес-класс 196 грн.

В службе Uber за аналогичный маршрут просят 110 грн. За поездку уровня Select нужно выложить 120 грн, а за бизнес-класс 200 грн.

Уклон за этот же маршрут просит 108 грн. За поездку уровня Комфорт нужно выложить 131 грн, а за бизнес-класс 158 грн.

Как работает такси в первый день тотального карантина в Киеве / 3 фотографии

При вызове такси по телефону цены почти без изменений — от 100 грн до 120 грн. Больше просят таксисты, если ловить их »с рук» на улице. Там цена стартует от 150 грн.

В онлайн сервисах такси стоимость поездок оценивает специальный алгоритм и стоимость услуг зависит от многих факторов — погоды, загруженности улицы и количества вызовов. Поэтому рост цены происходит автоматически.

В профсоюзе таксистов Украины отмечают, что количество заказов в столице выросло на около 50%.

— При этом стоимость поездок остается в пределах нормы и нет экономических факторов для повышения тарифов, — говорит глава профсоюза таксистов Василий Попик.

Напомним, с 18 марта Кабмин принял распоряжение об остановке метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре из-за коронавируса.

Городские перевозки могут осуществляться в наземном общественном транспорте и не более 10 человек в салоне.

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