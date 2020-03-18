Такси Киева после начала карантина в Киеве начали получать на 50% больше заказов. При этом цены на вызов не выросли
18 марта, в Киеве из-за карантина закрыли метрополитен и ограничили передвижение по городу. В автобусы, троллейбусы и трамваи пускают не более 10-20 человек и только в масках. При этом ограничений на передвижение легковых авто нет — с утра Киев застрял в пробках.
В столичных службах такси констатируют, что в них вырос спрос на поездки. Однако цены не изменились.
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Мы проверили, как работают три службы Bold, Uber и Уклон.
Стоимость поездки в службе Bolt с ул. академика Туполева до метро Крещатик составляет 103 грн. За поездку уровня Comfort нужно выложить 113 грн, а за бизнес-класс 196 грн.
В службе Uber за аналогичный маршрут просят 110 грн. За поездку уровня Select нужно выложить 120 грн, а за бизнес-класс 200 грн.
Уклон за этот же маршрут просит 108 грн. За поездку уровня Комфорт нужно выложить 131 грн, а за бизнес-класс 158 грн.
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Как работает такси в первый день тотального карантина в Киеве / 3 фотографии
При вызове такси по телефону цены почти без изменений — от 100 грн до 120 грн. Больше просят таксисты, если ловить их »с рук» на улице. Там цена стартует от 150 грн.
В онлайн сервисах такси стоимость поездок оценивает специальный алгоритм и стоимость услуг зависит от многих факторов — погоды, загруженности улицы и количества вызовов. Поэтому рост цены происходит автоматически.
В профсоюзе таксистов Украины отмечают, что количество заказов в столице выросло на около 50%.
— При этом стоимость поездок остается в пределах нормы и нет экономических факторов для повышения тарифов, — говорит глава профсоюза таксистов Василий Попик.
Напомним, с 18 марта Кабмин принял распоряжение об остановке метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре из-за коронавируса.
Городские перевозки могут осуществляться в наземном общественном транспорте и не более 10 человек в салоне.Теги: Карантин, Киев, Такси в УкраинеЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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