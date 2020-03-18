Таксі Києва після початку карантину у Києві почали отримувати на 50% більше замовлень. При цьому ціни на виклик не зросли.

18 березня у Києві через карантин закрити метрополітен та обмежили пересування по місту. В автобуси, тролейбуси і трамваї пускають по 10-20 осіб і тільки в масках. При цьому обмежень на пересування легкових авто немає – зранку Київ застряг в заторах.

У столичних службах таксі констатують, що у них зріз попит на поїздки. Проте ціни не змінились.

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Ми перевірили, як працюють три служби таксі Bolt, Uber та Uklon.

Вартість поїздки в службі Bolt з вул. академіка Туполева до метро Хрещатик становить 103 грн. За поїздку рівня Comfort потрібно викласти 113 грн, а за бізнес-клас 196 грн.

У службі Uber за аналогічний маршрут запросили 110 грн. За поїздку рівня Select потрібно викласти 120 грн, а за бізнес-клас 200 грн.

Uklon за цей же маршрут просить 108 грн. За поїздку рівня Комфорт потрібно викласти 131 грн, а за бізнес-клас 158 грн.