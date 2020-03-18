Таксі Києва після початку карантину у Києві почали отримувати на 50% більше замовлень. При цьому ціни на виклик не зросли.
18 березня у Києві через карантин закрити метрополітен та обмежили пересування по місту. В автобуси, тролейбуси і трамваї пускають по 10-20 осіб і тільки в масках. При цьому обмежень на пересування легкових авто немає – зранку Київ застряг в заторах.
У столичних службах таксі констатують, що у них зріз попит на поїздки. Проте ціни не змінились.
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Ми перевірили, як працюють три служби таксі Bolt, Uber та Uklon.
Вартість поїздки в службі Bolt з вул. академіка Туполева до метро Хрещатик становить 103 грн. За поїздку рівня Comfort потрібно викласти 113 грн, а за бізнес-клас 196 грн.
У службі Uber за аналогічний маршрут запросили 110 грн. За поїздку рівня Select потрібно викласти 120 грн, а за бізнес-клас 200 грн.
Uklon за цей же маршрут просить 108 грн. За поїздку рівня Комфорт потрібно викласти 131 грн, а за бізнес-клас 158 грн.
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Як працює таксі у перший день тотального карантину в Києві / 3 фотографии
Якщо викликати по телефону ціни майже без змін – від 100 грн до 120 грн. Більше просять таксисти, якщо ловити їх ‘’з рук’’ на вулиці. Там ціна стартує від 150 грн.
У онлайн-сервісах таксі вартість поїздок оцінює спеціальний алгоритм і вартість послуг залежить від багатьох чинників – погоди, завантаженості вулиці та кількості викликів. Тому зростання ціни відбувається автоматично.
У профспілці таксистів України зазначають, що кількість замовлень у столиці зросла на близько 50%.
– Водночас вартість поїздок залишається в межах норми і немає економічних чинників для підняття тарифів, – каже голова профспілки Василь Попик.
Нагадаємо, з 18 березня Кабмін ухвалив розпорядження про зупинку метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі через коронавірус.
Міські перевезення можуть здійснюватися у наземному громадському транспорті та не більше 10 осіб у салоні.Теги: Карантин, Київ, Таксі в УкраїніЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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