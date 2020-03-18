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Факти / Україна / Суспільство

Як працює таксі у перший день тотального карантину в Києві

Таксі Києва після початку карантину у Києві почали отримувати на 50% більше замовлень. При цьому ціни на виклик не зросли.

18 березня у Києві через карантин закрити метрополітен та обмежили пересування по місту. В автобуси, тролейбуси і трамваї пускають по 10-20 осіб і тільки в масках. При цьому обмежень на пересування легкових авто немає – зранку Київ застряг в заторах.

У столичних службах таксі констатують, що у них зріз попит на поїздки. Проте ціни не змінились.

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Ми перевірили, як працюють три служби таксі Bolt, Uber та Uklon.

Вартість поїздки в службі Bolt з вул. академіка Туполева до метро Хрещатик становить 103 грн. За поїздку рівня Comfort потрібно викласти 113 грн, а за бізнес-клас 196 грн.

У службі Uber за аналогічний маршрут запросили 110 грн. За поїздку рівня Select потрібно викласти 120 грн, а за бізнес-клас 200 грн.

Uklon за цей же маршрут просить 108 грн. За поїздку рівня Комфорт потрібно викласти 131 грн, а за бізнес-клас 158 грн.

Як працює таксі у перший день тотального карантину в Києві / 3 фотографии

 

Якщо викликати по телефону ціни майже без змін – від 100 грн до 120 грн. Більше просять таксисти, якщо ловити їх ‘’з рук’’ на вулиці. Там ціна стартує від 150 грн.

У онлайн-сервісах таксі вартість поїздок оцінює спеціальний алгоритм і вартість послуг залежить від багатьох чинників – погоди, завантаженості вулиці та кількості викликів. Тому зростання ціни відбувається автоматично.

У профспілці таксистів України зазначають, що кількість замовлень у столиці зросла на близько 50%.

– Водночас вартість поїздок залишається в межах норми і немає економічних чинників для підняття тарифів, – каже голова профспілки Василь Попик.

Нагадаємо, з 18 березня Кабмін ухвалив розпорядження про зупинку метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі через коронавірус.

Міські перевезення можуть здійснюватися у наземному громадському транспорті та не більше 10 осіб у салоні.

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