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Факти / Україна

У Києві організують розвезення медиків і правоохоронців на роботу – КМДА

Працівники критично важливих сфер повинні працювати у штатному режимі, для чого буде організовано розвезення людей до місць роботи.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі українського телеканалу.

Влада обіцяє організувати розвезення співробітників медичних установ і правоохоронних органів.

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– І вимога залишитися вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя і здоров’я людей. І це повинні розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватися карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи, – сказав Пантелєєв.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявив, що київська влада поки не має наміру відновлювати роботу метрополітену.

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