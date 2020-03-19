У Києві організують розвезення медиків і правоохоронців на роботу – КМДА

Працівники критично важливих сфер повинні працювати у штатному режимі, для чого буде організовано розвезення людей до місць роботи.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі українського телеканалу.
Влада обіцяє організувати розвезення співробітників медичних установ і правоохоронних органів.
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– І вимога залишитися вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя і здоров’я людей. І це повинні розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватися карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи, – сказав Пантелєєв.
Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявив, що київська влада поки не має наміру відновлювати роботу метрополітену.
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