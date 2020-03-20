StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia приняла решение сопровождать логотипы любимых телеканалов миллионов украинцев — ICTV, СТБ, Нового канала и Вот ТВ — слоганом #залишайсявдома.

StarLightMedia внедряет ряд профилактических мероприятий не только в офисах компании. Медиагруппа запустила серию информационных роликов, направленных на разъяснение мер профилактики Сovid-19, которые опубликованы для свободного распространения всеми заинтересованными медиа!

— Мы призываем и другие телеканалы присоединиться к нашей инициативе, и добавить ко всему, что мы делаем как ответственные вещатели (к снятых нами роликам и качественной, проверенной информации, которую мы собираем в интересах сохранения жизней украинцев и остановки мировой пандемии короновируса), самое важное и самое простое сообщение: лучшее решение помощи себе и стране — это остаться дома! #залишайсявдома, — говорит Александр Богуцкий, президент группы.

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Напомним, что ролики, которые сняла StarLightMedia, — открыты и бесплатны для всех, кто заинтересован в их распространении!

Поэтому советуем сознательно и ответственно отнестись не только к самоизоляции, но и к привлечению зрителей придерживаться постановлений и распоряжений Кабинета министров Украины и Киевской городской государственной администрации и принимать все необходимые меры, чтобы обезопасить людей.