Известный украинский социолог Ирина Бекешкина умерла 21 марта. Биографию ученой – читайте на Фактах ICTV.

Ирина родилась в городе Ивдель Свердловской области (РФ). В 1974 году окончила философский факультет Киевского государственного университета имени Т.Шевченко, а затем аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук.

Ирина Бекешкина являлась специалистом в сфере политической и электоральной социологии.

Работала научным редактором журнала Философская мысль, младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР.

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С 1996 года — заместитель директора фонда Демократические инициативы (Киев), с 2001-го — научный руководитель фонда.

В 2010 года Ирина стала директором фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива (после смерти основателя руководителя фонда Илька Кучерива).

Также она в 2007 и 2008 годах попадал в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что смерть Ирины Бекешкиной преждевременна. Свои соболезнованим уже выразил Офис президента Украины.