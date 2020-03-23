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Факты / Украина / Политика

Рада усилит ответственность за спекуляции с ценами во время карантина

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о противодействии ценовым спекуляциям на товары и услуги во время карантина.

Об этом сообщили в официальном Twitter парламента.

Инициатором законопроекта № 3253 стал депутат от Слуги Народа Анатолий Качура.

Закон сегодня обсуждали на согласительном совете лидеров фракций, которое прошло онлайн.

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Напомним, внеочередное заседание Рады должно состояться на этой неделе. Депутаты рассмотрят законы, которые нужны для борьбы с пандемией коронавируса Covid-19 в Украине.

Источник: Верховная Рада

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