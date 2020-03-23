Рада усилит ответственность за спекуляции с ценами во время карантина

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о противодействии ценовым спекуляциям на товары и услуги во время карантина.

Об этом сообщили в официальном Twitter парламента.

Инициатором законопроекта № 3253 стал депутат от Слуги Народа Анатолий Качура.

Закон сегодня обсуждали на согласительном совете лидеров фракций, которое прошло онлайн.

У #Рада9 зареєстровано проект Закону про внесення змін до законодавства України щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, послуги, роботи першої необхідності недобросовісними суб’єктами господарювання під час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину pic.twitter.com/cfRZ6Oqkiy — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 23, 2020

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Напомним, внеочередное заседание Рады должно состояться на этой неделе. Депутаты рассмотрят законы, которые нужны для борьбы с пандемией коронавируса Covid-19 в Украине.