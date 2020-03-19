Агропроизводителей освободили от налога на землю и от арендной платы за землю государственной собственности на два месяца из-за карантина.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Агрокомпании смогут сэкономить 486,1 млн грн на налогах и направить их на свои нужды во время общегосударственного карантина.

Соответствующие изменения заложены в принятом 17 марта законе о поддержке бизнеса на время карантина направленного на предотвращение распространения короновируса Сovid-19.

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Высоцкий отметил, что в 2019 году было уплачено 1,11 млрд грн земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

В этом году, поступления от уплаты налога на землю должны были бы вырасти до 1,16 млрд грн.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла временные налоговые изменения для украинского бизнеса. Депутаты отменили единый социальный взнос для ФЛП и налог на коммерческую недвижимость во время карантина.

Источник: Тарас Высоцкий