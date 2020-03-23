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Факти / Україна / Політика

Рада посилить відповідальність за спекуляції з цінами під час карантину

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо протидії ціновим спекуляціям на товари і послуги під час карантину.

Про це повідомили в офіційному Twitter парламенту.

Ініціатором законопроекту №3253 став депутат від Слуги народу Анатолій Качура.

Закон сьогодні обговорювали на погоджувальній раді лідерів фракцій, яке пройшло онлайн.

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Нагадаємо, позачергове засідання Ради має відбутись цього тижня. Депутати розглядатимуть закони, які потрібні для боротьби із пандемією коронавірусу Covid-19 в України.

Джерело: Верховна Рада

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