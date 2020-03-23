У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо протидії ціновим спекуляціям на товари і послуги під час карантину.

Про це повідомили в офіційному Twitter парламенту.

Ініціатором законопроекту №3253 став депутат від Слуги народу Анатолій Качура.

Закон сьогодні обговорювали на погоджувальній раді лідерів фракцій, яке пройшло онлайн.

У #Рада9 зареєстровано проект Закону про внесення змін до законодавства України щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, послуги, роботи першої необхідності недобросовісними суб’єктами господарювання під час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину pic.twitter.com/cfRZ6Oqkiy — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 23, 2020

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Нагадаємо, позачергове засідання Ради має відбутись цього тижня. Депутати розглядатимуть закони, які потрібні для боротьби із пандемією коронавірусу Covid-19 в України.