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Факти / Україна / Суспільство

Укрпошта доставлятиме ліки пенсіонерам додому

Операторам поштового зв’язку дозволено доставляти лікарські засоби літнім людям додому, заявив за результатами засідання Кабміну міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, таке рішення спрямоване на запобігання скупчення людей в аптеках.

– У такий спосіб уряд врегульовує питання щодо забезпечення населення, особливо людей похилого віку, лікарськими засобами та супутніми товарами шляхом їх дистанційного продажу безпосередньо споживачам в умовах карантину, – наголосив Криклій.

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Водночас, як зазначив міністр, дозвіл на доставку ліків не розповсюджується на наркотичні засоби, психотропні речовини, сильнодіючі та отруйні лікарські засоби, виготовлення та зберігання яких заборонено.

На цьому ж засіданні Кабмін дозволив ліцензіатам торгувати лікарськими засобами та супутніми товарами на час карантину дистанційно.

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки інфікування коронавірусом.

Джерело: Мінінфраструктури

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