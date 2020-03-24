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Факты / Украина

Драки за транспорт и побеги из больниц — первая неделя карантина в Украине

Оставайтесь дома! Теперь популярный лозунг по всей стране. Вслед за закрытыми школами и детсадами власть ограничивает передвижение украинцев.

Верховная Рада во вторник принимает срочные меры. За самовольный выход из больницы больным на коронавирус придется заплатить до 32 тыс. гривен штрафа. Магазины, парикмахерские, кафе и рестораны, если не закроются — более 50 тыс. Работать могут только продуктовые магазинчики, аптеки.

Мобильные группы по всей стране проверяют, соблюдают ли предприниматели карантин. Многих штрафуют.

Вслед за магазинами останавливается и метро. В Днепре и Киеве власть сразу приняла это решение. А вот чтобы закрыть харьковскую подземку президенту пришлось пригрозить мэру уголовной ответственностью.

Украинцы разделились на тех, кто понимает, для чего карантин и тех, кто против любых ограничений.

Транспортный коллапс привел к тому, что во многих больницах просто оказался дефицит персонала. Доходило до того, что автобусам, трамваям и троллейбусам просто перекрывали дорогу.

Многие решают передвигаться самостоятельно. Становится популярным велосипед.

В соцсетях люди объединяются и предлагают подвезти друг друга.

Настоящий коллапс возник и на вокзалах. Ведь железнодорожное и автобусное сообщение между городами отменили. Для многих это оказалось полной неожиданностью. В настоящей ловушке оказались и те, кто был за границей. Доехать домой — оказалось еще тем квестом.

Как ваш работодатель отреагировал на карантин

Результаты

Медики работают на истощение. Между тем в больницах не хватает как медикаментов, так и новых аппаратов искусственной вентиляции легких. И сколько еще таких необеспеченных элементарной защитой больниц по всей стране? Несмотря на рост заболеваемости, это остается риторическим вопросом.

Ранее Факты ICTV писали, когда закончится эпидемия и какие последствия для экономики.

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