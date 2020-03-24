Драки за транспорт и побеги из больниц — первая неделя карантина в Украине

Оставайтесь дома! Теперь популярный лозунг по всей стране. Вслед за закрытыми школами и детсадами власть ограничивает передвижение украинцев.

Верховная Рада во вторник принимает срочные меры. За самовольный выход из больницы больным на коронавирус придется заплатить до 32 тыс. гривен штрафа. Магазины, парикмахерские, кафе и рестораны, если не закроются — более 50 тыс. Работать могут только продуктовые магазинчики, аптеки.

Мобильные группы по всей стране проверяют, соблюдают ли предприниматели карантин. Многих штрафуют.

Вслед за магазинами останавливается и метро. В Днепре и Киеве власть сразу приняла это решение. А вот чтобы закрыть харьковскую подземку президенту пришлось пригрозить мэру уголовной ответственностью.

Украинцы разделились на тех, кто понимает, для чего карантин и тех, кто против любых ограничений.

Транспортный коллапс привел к тому, что во многих больницах просто оказался дефицит персонала. Доходило до того, что автобусам, трамваям и троллейбусам просто перекрывали дорогу.

Многие решают передвигаться самостоятельно. Становится популярным велосипед.

В соцсетях люди объединяются и предлагают подвезти друг друга.

Настоящий коллапс возник и на вокзалах. Ведь железнодорожное и автобусное сообщение между городами отменили. Для многих это оказалось полной неожиданностью. В настоящей ловушке оказались и те, кто был за границей. Доехать домой — оказалось еще тем квестом.

Как ваш работодатель отреагировал на карантин Сократили зарплату

Многих отправили в отпуск

Меня / часть сотрудников уволили

Не работаю

Надо добираться на работу

Разрешили работать из дома Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Медики работают на истощение. Между тем в больницах не хватает как медикаментов, так и новых аппаратов искусственной вентиляции легких. И сколько еще таких необеспеченных элементарной защитой больниц по всей стране? Несмотря на рост заболеваемости, это остается риторическим вопросом.

Ранее Факты ICTV писали, когда закончится эпидемия и какие последствия для экономики.