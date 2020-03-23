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Факты / Украина

На этой неделе нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе в Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

Премьер отметил, что в Украине ситуация с коронавирусом умеренная, но никто не застрахован от другого развития событий.

— На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренное по сравнению со многими странами Европы, — заявил Шмыгаль в эфире Свободы слова.

Читайте: Что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения

По его словам, чрезвычайное положение — это отдельное решение Кабмина, которое выносится на рассмотрение президенту, а затем его должен принять парламент.

Ранее Факты ICTV писали, что областная комиссия ТЭБ и ЧС Львовской ОГА приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

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