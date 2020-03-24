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Факти / Україна

У надзвичайному стані немає необхідності. Це крайній захід – Аваков

Для зупинки епідемії Covid-19 в Україні нині потрібен загальний карантин, а не запровадження надзвичайного стану, заявив глава МВС Арсен Аваков.

– Для забезпечення карантину нам достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який діє у Києві та інших містах. Надзвичайний стан наразі не потрібен, – наголосив міністр.

За його словами, режим НС передбачає обмеження конституційних прав громадян, тому “його запровадження може бути лише крайнім заходом”.

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Погоджується з ним і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який раніше заявив, що цього тижня в Україні немає потреби вводити надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 24 березня в Україні було 97 хворих на Covid-19. Однак за день було багато нових випадків, які будуть враховані в ранковому зведенні МОЗ.

Джерело: Українська правда

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