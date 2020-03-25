В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации. Но это не снимает вопрос о возможном принятии чрезвычайного положения, которое предусматривает более жесткие ограничения для поддержания порядка.

Хотя уже и премьер-министр Денис Шмыгаль, и министр внутренних дел Арсен Аваков высказались, что такие меры пока не нужны, вероятность их принятия все еще существует.

Факты ICTV рассказывают, что меняется для граждан во время чрезвычайного положения, какие их права ограничиваются и согласится ли на такое решение Верховная Рада.

Особенности чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение могут ввести лишь при наличии реальной угрозы безопасности граждан или конституционному строю. Пандемия коронавируса именно такой случай.

При этом некоторые права и свободы людей в это время могут ограничиваться.

Срок действия чрезвычайного положения определяет президент в указе, но он не должен превышать 30 дней по всей стране и 60 — в отдельных ее местностях.

В этот период также президент, парламент, Кабмин, министерства, другие центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также военное командование должны работать. А их переизбрание или прекращение полномочий запрещено.

Как вводят чрезвычайное положение?

Чрезвычайное положение вводится указом президента, что в течение двух дней должна утвердить Верховная Рада. Для этого ей необходимо собраться на внеочередное заседание.

В указе глава государства обосновывает необходимость введения чрезвычайного положения, территорию, на которой он вводится, время и сроки введения, перечень прав и свобод, которые временно ограничиваются, и органы, ответственные за правопорядок в этот период.

Примут ли чрезвычайное положение?

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором должны решить насущные вопросы, постоянно переносится — сначала СМИ сообщали о 24 марта, потом о 26 марта.

— По информации, которой я владею, заседание решили перенести на субботу. Значительная часть депутатов ждет результатов тестов (на коронавирус, — Ред.), — говорит политолог Игорь Рейтерович.

Но эксперт отмечает, сейчас на повестке дня не чрезвычайное положение. Первоочередно Рада должна проголосовать за закон, который касается невозможности возвращения национализированных банков. Это одно из условий МВФ для предоставления Украине транша.

— Вопрос получения кредита сейчас на первом плане, поэтому решили пока проголосовать необходимые законопроекты. Кроме того, нужны законы, связанные с поддержкой малого, среднего и крупного бизнеса.

Вопрос откладывается еще и потому, объясняет политолог, что чрезвычайная ситуация и так дает правоохранительным органам широкие полномочия. Кроме того, ожидаются результаты масштабного тестировании в стране, ведь только накануне завезли 250 тыс. тестов, которые должны предоставить регионам.

— Возможно не сейчас, но в ближайшем будущем чрезвычайное положение будет введено. Министр внутрненних дел, министр здравоохранения, первый помощник президента от этой идеи не откажутся. Если будут расти масштабы пандемии — к этому вопросу обязательно вернутся, — убежден эксперт.

Что изменится для граждан?

В законе предусмотрены ряд мер, которые могут действовать с введением чрезвычайного положения:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

ограничения движения транспорта и их осмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет забастовок;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Могут ли у вас забрать машину или квартиру?

Последний пункт про принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц предусматривает, что в случае необходимости у вас могут конфисковать в счет государства имущество.

— Большей мерой это касается юридических лиц, но если таких рядом нет, а в этом регионе нужны автобусы, то частный автопарк может быть взят государством на этот период, — говорит адвокат Иван Либерман.

В случае их повреждения или уничтожения владелец будет выяснять уже в судебном порядке, кому, кто и сколько должен компенсировать. Но эксперт предупреждает, в полном размере компенсацию получить будет трудно:

— Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она подает. Истец, утверждая, что государство взяло у него десять микроавтобусов, а вернуло два, еще и поврежденных, должен будет собрать всю доказательную базу. Нужно провести технические экспертизы, обратиться за правовой помощью — необходимо вложить кучу денег.

Кроме того, именно это положение закона о чрезвычайном положении может стать поводом для активизации мошенников. Поэтому эксперт подчеркивает — такие отчуждения должны проводить только уполномоченные лица, которые должны предоставить документы о том, что забирают имущество. Иван Либерман советует делать это в присутствии адвоката.

Комендантский час и общественные работы

В качестве дополнительных мер также допускаются:

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений, введение карантина и проведения других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий;

введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

изменение режима работы предприятий, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

введение комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток);

— Комендантский час могут внедрять не только ночью, но и на определенные периоды времени днем. Вследствие нарушения будут серьезные санкции — штрафы, аресты, открытие уголовных производств, — говорит правовед.

проверка документов у граждан, а в необходимых случаях — проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;

запрет призывникам и военнообязанным менять место жительства без ведома соответствующего военного комиссариата и т.д.

Закон также предусматривает привлечение на добровольной основе трудоспособного населения и транспортных средств граждан для выполнения неотложных аварийно-спасательных работ.

Это, наводит пример адвокат, может касаться медиков, которых в условиях эпидемии могут экстренно перепрофилировать и привлекать к борьбе с коронавирусом.

Для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, государство внедряет ограничительные меры. Чрезвычайное положение — практика, которую уже ввели многие страны. В частности, Италия, Словакия, Чехия, США, Эстония, Испания, Румуния и другие. Всемирный опыт показывает, что для борьбы с заболеванием инода нужны жесткие меры.

Лилия Ященко