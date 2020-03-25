В Україні запровадили режим надзвичайної ситуації. Але це не знімає питання можливого встановлення надзвичайного стану, який передбачає жорсткіші обмеження для підтримання порядку.

Хоч вже і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловились, що такі заходи поки не потрібні, ймовірність їх ухвалення все ще існує.

Факти ICTV розповідають, що змінюється для громадян під час надзвичайного стану, які їхні права обмежуються та чи погодиться на таке рішення Верховна Рада.

Особливості надзвичайного стану

Надзвичайний стан можуть ввести лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові. Пандемія коронавірусу саме такий випадок.

При цьому деякі права та свободи людей у цей час можуть обмежуватись.

Термін дії надзвичайного стану визначає президент в указі, але він не має перевищувати 30 днів у всій країні та 60 – в окремих її місцевостях.

В цей період також президент, парламент, Кабмін, міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також військове командування мають працювати. А їх переобрання чи припинення повноважень заборонене.

Як запроваджують надзвичайний стан?

Надзвичайний стан вводиться указом президента, який протягом двох днів має затвердити Верховна Рада. Для цього їй необхідно зібратися на позачергове засідання.

В указі голова держави обґрунтовує необхідність введення надзвичайного стану, територію, на якій він вводиться, час та строки запровадження, перелік прав і свобод, які тимчасово обмежуються, та органи, відповідальні за правопорядок у цей період.

Чи ухвалять надзвичайний стан?



Позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають вирішити нагальні питання, постійно переноситься – спочатку ЗМІ повідомляли про 24 березня, потім про 26 березня.

– За інформацією, якою я володію, засідання вирішили перенести на суботу. Значна частина депутатів чекає результатів тестів (на коронавірус, – Ред.), – говорить політолог Ігор Рейтерович.

Але експерт зазначає, зараз на порядку денному не надзвичайний стан. Першочергово Рада має проголосувати за закон, який стосується неможливості повернення націоналізованих банків. Це одна з умов МВФ для надання Україні траншу.

– Питання отримання кредиту зараз на першому плані, тому вирішили поки проголосувати необхідні законопроекти. Крім того, потрібні якісь закони, пов’язані з підтримкою малого, середнього і великого бізнесу.

Питання відкладається ще й тому, пояснює політолог, що надзвичайна ситуація і так дає правоохоронним органам широкі повноваження. Окрім того, очікуються результати масштабного тестування в країні, адже тільки напередодні завезли 250 тис. тестів, які мають надати регіонам.

– Можливо не зараз, але у найближчому майбутньому надзвичайний стан буде запроваджено. Міністр внутрішній справ, міністр охорони здоров’я, перший помічник президента від цієї ідеї не відмовляться. Якщо будуть зростати масштаби пандемії – до цього питання обов’язково повернуться, – переконаний експерт.

Що зміниться для громадян?

У законі передбачена низка заходів, які можуть почати діяти з введенням надзвичайного стану:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

обмеження руху транспорту та його огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

заборона проведення масових заходів;

заборона страйків;

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Чи можуть у вас забрати машину або квартиру?

Останній пункт про примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб передбачає, що у разі необхідності у вас можуть конфіскувати на рахунок держави майно.

– Більшою мірою це стосується юридичних осіб, але якщо таких поряд немає, а в цьому регіоні потрібні автобуси, то приватний автопарк може бути взятий державою на строковий період, – говорить адвокат Іван Ліберман.

У випадку їх пошкодження чи знищення, власник з’ясовуватиме вже в судовому порядку, хто, кому та скільки має компенсувати. Але експерт попереджає, у повному розмірі компенсацію отримати буде важко:

– Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які позивається. Позивач, який стверджуватиме, що держава взяла у нього десять мікроавтобусів, а повернула два, ще й пошкоджених, повинен буде зібрати всю доказову базу. Треба провести технічні експертизи, звернутись за правовою допомогою – необхідно буде вкласти купу грошей.

Окрім того, саме це положення закону про надзвичайний стан може стати приводом для активізації шахраїв. Тому експерт наголошує – такі відчуження мають проводитись лише уповноваженими особами, які мають надати документи про те, що забирають майно. Іван Ліберман радить робити це у присутності адвоката.

Комендантська година та громадські роботи

Як додаткові заходи також допускаються:

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень, встановлення карантину та проведення інших обов’язкових санітарних і протиепідемічних заходів;

запровадження особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності; зміна режиму роботи підприємств,

переорієнтація їх на виробництво, необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;

введення комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);

– Комендантська година може впроваджуватись не тільки вночі, а й на певні періоди часу вдень. Відповідно, внаслідок порушення будуть серйозні санкції – штрафи, арешти, відкриття кримінальних проваджень, – каже правник.

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;

заборона призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання без відома відповідного військового комісаріату тощо.

Закон також передбачає залучення на добровільній основі працездатного населення і транспортних засобів громадян для виконання невідкладних аварійно-рятувальних робіт.

Це, наводить приклад адвокат, може стосуватись медиків, яких в умовах епідемії можуть екстрено перепрофільовувати і залучати до боротьби з коронавірусом.

Для того, щоб не допустити поширення коронавірусу, держава впроваджує обмежувальні заходи. Надзвичайний стан – практика, яку вже запровадило багато країн. Зокрема, Італія, Словаччина, Чехія, США, Естонія, Іспанія, Румунія та інші. Всесвітній досвід демонструє, що для боротьби з захворюванням іноді потрібні жорсткі заходи.

Лілія Ященко