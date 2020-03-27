У МВФ заявили про прогрес щодо програми фінансування України

Минулого тижня досягнуто дуже хороший прогрес в обговоренні з українською владою нового механізму розширеного фінансування (EFF), заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

– Ухвалення законодавства, спрямованого на вдосконалення системи врегулювання банківських проблем і земельної реформи, дозволить швидко просунутися вперед, допрацювавши параметри нової угоди з більш широким доступом, ніж передбачалося раніше, – зазначила вона.

Раніше Георгієва прогнозувала, що коронавірус стане причиною глобальної рецесії у 2020 році, але вже у 2021-му світова економіка відновить зростання.

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Нагадаємо, група експертів МВФ почала роботу в Києві 20 лютого і пропрацювала близько тижня.

Перед цим, на початку грудня 2019 року, президент Володимир Зеленський, НБУ і попередній уряд домовилися з МВФ про відкриття нової трирічної програми EFF на $5,5 млрд.

Джерело: МВФ