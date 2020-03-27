Ситуация на границах с Польшей: что происходит сейчас

Сегодня последний день, когда во время карантина Украина запускает к себе своих граждан. После 00.00 страна закрывает границы.

В связи с этим на западных границах Украины образовались огромные очереди из людей, которые хотят попасть домой.

Так, по словам местного журналиста Виталия Глаголы, на пункте пропуска Краковец, собралась большая толпа людей, которые пытаются попасть в Украину.

Об этом также свидетельствуют данные онлайн-камер от ГПСУ из пункта пропуска. На них видны длинные очереди из грузовиков, стоящих на украинской границе.

Похожая ситуация и на КПП Тиса со стороны Польши. Огромное скопление людей также долго ждет пересечение границы.

В то же время очереди на выезд из Украины почти нет.

Госпогранслужба предупреждает об увеличении времени на прохождение границы и призывает людей не создавать конфликтных ситуаций и толпы.

— Из-за увеличения пассажиропотока, а также дополнительные контрольно-профилактические меры, продолжительность контрольных процедур несколько возросла.

Министерство иностранных дел рекомендует украинским, которые застряли в других странах, оставаться на связи с посольством или консульством и сообщить дипломатам, в какой именно помощи вы нуждаетесь.

Специально разработанная программа Защита предоставит вам поддержку по поводу:

просроченных документе на пребывание в стране;

защиты прав и интересов в случае их нарушения;

возможности возвращения в Украину;

решения бытовых проблем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 27 марта Украина закрывает границы, в том числе и для граждан нашей страны.