“Усі в масках” і обмеження кількості людей на вулиці – карантин можуть посилити

На час карантину в Україні можуть запровадити обов’язковий масковий режим.

Про це йшлося під час щоденної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

Режим Усі в масках можуть запровадити в Україні з 6 до 24 квітня.

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Також буде обмежена і кількість людей під час перебування на вулиці.

До слова, під час наради повідомили, що на Великодні свята очікується пік захворюваності коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, 24 березня в Києві посилили обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, був введений обов’язковий масочний режим і заборонена робота МАФів з шаурмою і кавою.

У КМДА повідомляли, що забезпечити впровадження масочного режиму повинні Національна поліція і районні в місті Києві державні адміністрації.