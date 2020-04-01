Из отеля Козацкий сбежали более 60 человек, помещенных на обсервацию

В Киеве более 60 человек, которые находились на обсервации в отеле Козацкий, самовольно ушли.

Полиция составила более 60 административных протоколов в отношении людей, которые покинули место обсервации.

Пока не известно, удалось ли вернуть в отель людей, которые покинули место обсервации.

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К слову, глава МВД Арсен Аваков заявил, что не даст больше согласия ни на один авиационный чартер, исключения могут быть только со 100% обсервацией.

У всех тех, кто находится сейчас на обсервации в киевских отелях, возьмут материалы на ПЦР-тест завтра и послезавтра.

Ранее Факты ICTV писали, что больные коронавирусом или контактные лица, находящиеся на самоизоляции, могут в экстренных случаях выходить в аптеки и магазины.