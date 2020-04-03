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Факти / Україна / Суспільство

В Україні створять реєстр місць обсервації

Міністерство охорони здоров’я України проведе перевірку всіх місць обсервації, за підсумками якої створить реєстр обсерваторів в країні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Обсерватори створюються і забезпечуються органами місцевої влади, з нашого боку були прописані чіткі критерії того, які повинні бути умови в обсерваторах, – сказав він.

Нині МОЗ отримало доручення Державної надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та незабаром провести перевірку всіх потенційних місць для обсервації і сформувати додаткову таблицю того, чи відповідає обсерватор усім вимогам.

– Це буде новий реєстр всіх місць для обсервації, які існуватимуть на території України, – зазначив Ляшко.

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Також він сказав, що до кінця поточного-початку наступного тижня в Україну прибудуть 12 ампліфікаторів ПЛР-діагностики, що дозволить розширити діагностику коронавірусу на всій території країни.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що чартерні рейси не пустять в Україну без 100% обсервації.

Нагадаємо, у Києві більше 60 осіб, які перебували на обсервації в готелі Козацький, самовільно пішли.

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