Пенсійний фонд показав мобільний додаток для пенсіонерів

Пенсійний фонд України розробив мобільний додаток, у якому можна розрахувати свою пенсію чи подивитися інформацію про робочий стаж, не виходячи з дому.

У відомстві закликали пенсіонерів навчитися користуватися онлайн-сервісом Пенсійний фонд під час карантину.

– Тепер, коли ми знаходимось вдома, саме час опановувати цифрові навички, – повідомляють у ПФУ.

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За допомогою додатку Пенсійний фонд можна:

ознайомитись з інформацією щодо набутого страхового стажу, сплати роботодавцями страхових внесків;

переглядати інформацію в Електронному реєстрі листків непрацездатності та відомості про трудову діяльність;

скористатись послугою Пенсійний калькулятор, який допоможе розрахувати майбутню пенсію за віком;

подати заяву на призначення або перерахунок пенсії;

переглянути інформацію Електронної пенсійної справи;

звертатись до Пенсійного фонду зі своїми запитаннями.

Для встановлення додатку потрібен телефон із підключенням до інтернету. Інструкція:

завантажити додаток із онлайн-магазинів мобільних програм Google Play AppStore

натиснути опцію Установити;

відкривти мобільний додаток, де буде запропоновано обрати варіанти входу в особистий кабінет.

У додатку є кілька таких способів входу:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису

за допомогою GovID

за допомогою реєстрації після відвідування Пенсійного фонду, де видадуть логін і пароль;

за допомогою електронного пенсійного посвідчення, якщо воно наявне.

Після реєстрації відкривається перелік послуг, які можливо отримати через мобільний додаток Пенсійний фонд.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує збільшити видатки на пенсійне забезпечення майже на 20 млрд грн у новому проекті держбюджету.