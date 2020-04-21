Продление карантина в Украине планируется до 12 мая.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.
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— Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. Главный санитарный врач прогнозирует, что, по меньшей мере, до 12 мая. Решение принимает правительство, — заявил Ляшко.
Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров ожидает пик заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 в начале мая.
После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.