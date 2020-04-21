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Факти / Україна

Карантин в Україні можуть продовжити до 12 травня – Ляшко

Продовження карантину в Україні планується до 12 травня.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

22 квітня Кабмін розгляне рішення про продовження карантину.

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– Чекайте середи. На засіданні уряду буде ухвалено рішення про продовження або скорочення карантину. Головний санітарний лікар прогнозує, що, щонайменше, до 12 травня. Рішення ухвалює уряд, – заявив Ляшко.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабінет міністрів очікує пік захворюваності на коронавірусну інфекцію Covid-19 на початку травня.

Після його проходження почнуть запроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

Джерело: РБК-Україна

Фото: УНІАН

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