Федоріва призначено главою Івано-Франківської ОДА

Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва главою Івано-Франківської ОДА.

Указ №155/2020 з’явився на сайті глави держави.

Також Зеленський провів зустріч з Федорівим і привітав його з призначенням.

Віталій Федорів народився в 1977 році в селі Братківці Івано-Франківської області. Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.

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З 2001 року працював в адміністрації ОДА, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області.

З листопада 2018 був заступником голови, а з лютого 2020 року – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської ОДА.

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