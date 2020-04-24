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Факти / Україна / Політика

Федоріва призначено главою Івано-Франківської ОДА

Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва главою Івано-Франківської ОДА.

Указ №155/2020 з’явився на сайті глави держави.

Також Зеленський провів зустріч з Федорівим і привітав його з призначенням.

Федоріва призначено главою Івано-Франківської ОДА

Віталій Федорів народився в 1977 році в селі Братківці Івано-Франківської області. Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.

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З 2001 року працював в адміністрації ОДА, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області.

З листопада 2018 був заступником голови, а з лютого 2020 року – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської ОДА.

Нагадаємо, раніше ми писали про ситуацію з коронавірусом в Івано-Франківській області. У регіоні у трьох священників підтвердили вірус.

Джерело: Офіс президента

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