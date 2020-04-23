Поступил эмоционально: мэр Ивано-Франковска извинился за заявление по поводу ромов

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за эмоции во время скандального заявления про ромов.

— На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально, я здесь прошу прощения. Где-то, возможно, эмоции, потому что совещание длилось более часа, в основном говорили о борьбе с коронавирусом и в независимости, кто те люди, которые нарушают карантин. Почему мы, украинцы, поляки, американцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам нельзя не соблюдать карантин, — сказал Руслан Марцинкив.

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Мэр добавил, что полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт для лиц цыганской национальности, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области, чтобы доставить их домой.

Прежде никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые больше месяца не придерживались карантина. Люди неоднократно обращались на 102, горячую линию МВК, что некоторые лица приставали к людям, требовали средства, были без масок. Более того, проживали в Привокзальном сквере. В то время, как постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, а гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте, — продолжил Марцинкив.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города всех людей национальности в Закарпатской области.