У КМДА сподіваються, що коронавірусна хвороба піде на спад, виходячи з цього, влада вирішила поступово послаблювати карантинні обмеження.

Насамперед йдеться про зняття обмежень щодо роботи малого та середнього бізнесу. А також – відвідування парків, скверів та місць, де мінімальна загроза заразитися.

Про це повідомив Віталій Кличко під час брифінгу.

– Дозволимо роботу непродовольчих магазинів до 300 м². Зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси, з вимогою санітарної обробки. Кав’ярні та ресторани працюватимуть на виніс. Також відкриються невеликі виробництва та ательє з дотриманням вимоги не більше 1 працівника на 10 м², – наголосив Кличко.

Також дозволять працювати кінотеатрам та ринкам, але не працюватимуть школи, дитсадки, спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку та ТРЦ і ТЦ.

– Перший етап ослаблення обмежувальних заходів ми почнемо, якщо за станом на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Також відкриємо для відвідування столичні парки та сквери, але групами не більше 2 осіб, а якщо з дітьми – то двоє дорослих і двоє дітей, – сказав Кличко.

Громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі. Метро відкриють за рішенням уряду – наразі це дата 11 травня.

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Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали.

До слова, в Україні другий, третій та четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Це залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус.