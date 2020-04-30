Другой России у нас нет: Кулеба о перспективах нормандского саммита

Нормандский саммит в Берлине остается безальтернативной задачей, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров нормандской четверки на уровне глав МИД.

По его словам, перед следующей встречей должны быть выполнены задачи парижского саммита и согласован проект нового совместного решения нормандской четверки.

В то же время Кулеба согласился, что выполнение договоренностей, которые достигли стороны в Париже, блокируются Москвой.

— Другой России у нас нет, нам нужно с ней вести диалог, — подчеркнул глава МИД.

Читайте: Безопасность, обмен и пенсии: итоги “нормандских” онлайн-переговоров

Кулеба отказался делать прогнозы относительно времени проведения встречи лидеров или даже предполагать, удастся ли ее провести до конца пандемии.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что из-за отсутствия достаточного прогресса в выполнении решений, принятых в Париже, Москва не видит возможности для проведения нового саммита.

Джерело: Европейская правда