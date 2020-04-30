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Факти / Україна / Політика

Іншої Росії в нас немає: Кулеба про перспективи нормандського саміту

Нормандський саміт у Берліні залишається безальтернативним завданням, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів нормандської четвірки на  рівні глав МЗС.

За його словами, перед наступною зустріччю мають бути виконані завдання паризького саміту та погоджено проект нового спільного рішення нормандської четвірки.

Водночас Кулеба погодився, що виконання домовленостей, які досягнули сторони в Парижі, блокуються Москвою.

– Іншої Росії в нас немає, нам треба з нею вести діалог, – наголосив голова МЗС.

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Кулеба відмовився робити прогнози щодо часу проведення зустрічі лідерів або навіть припускати, чи вдасться її провести до завершення пандемії.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що через відсутність достатнього прогресу у виконанні рішень, ухвалених у Парижі, Москва не бачить можливості для проведення нового саміту.

Джерело: Європейська правда

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