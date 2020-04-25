Лавров дал понять, что Москва не заинтересована в нормандской встрече

После нормандского саммита в Париже была реализована лишь одна договоренность, принятая на декабрьской встрече: состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и добавил, что в связи с отсутствием достаточного прогресса в выполнении решений, принятых в Париже, Москва не видит возможности для проведения нового саммита.

— Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже, — сказал Лавров и в очередной раз призвал Киев к прямым переговорам с боевиками “ДНР” и “ЛНР”.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что ожидает важного разговора между главами МИД “нормандской четверки” в режиме видеоконференции на следующей неделе.

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— Но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить “давайте скорее собираться в Берлине”, — отметил Лавров.

Напомним, видеоконференция при участии министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России запланирована на 30 апреля.