Безопасность, обмен и пенсии: итоги “нормандских” онлайн-переговоров

На встрече глав МИД стран нормандской четверки стороны подчеркнули необходимость обеспечения представителям ОБСЕ и Красного Креста неограниченного доступа к оккупированным территориям.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Дипломат подчеркнул, что дискуссия между главами МИД в рамках нормандской четверки базировалась на принципе “сначала безопасность”.

— Это фундаментальный принцип, и мы не планируем от него отступать, — обьяснил Кулеба.

Кроме того, министр добавил, что обсуждались вопросы социально-экономического характера.

— Я проинформировал о тех мерах, которые приняло правительство Украины для того, чтобы люди с оккупированных территорий имели доступ к пенсиям. И мы в который раз подчеркнули, что эти вопросы должны решаться в соответствии с Минскими договоренностями исключительно в правовом поле Украины. Это очень важное ударение, — сказал Кулеба.

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Кулеба также сообщил, что призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова вести активную работу с целью освобождения украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу во время переговоров в формате видеоконференции договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.