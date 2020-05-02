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Факты / Украина

550 новых инфицированных: в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавируса

По состоянию на 2 мая в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.

За сутки обнаружили 550 новых больных. 279 человек умерли, 1498 выписаны.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 427 случаев;
  • Волынская область — 315 случаев;
  • Днепропетровская область — 436 случаев;
  • Донецкая область — 70 случаев;
  • Житомирская область — 393 случая;
  • Закарпатская область — 496 случаев;
  • Запорожская область — 267 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 942 случая;
  • Кировоградская область — 394 случая;
  • м. Киев — 1494 случая;
  • Киевская область — 747 случаев;
  • Львовская область — 465 случаев;
  • Луганская область — 37 случаев;
  • Николаевская область — 140 случаев;
  • Одесская область — 329 случаев;
  • Полтавская область — 212 случаев;
  • Ровенская область — 689 случаев;
  • Сумская область — 105 случаев;
  • Тернопольская область — 823 случая;
  • Харьковская область — 311 случаев;
  • Херсонская область — 121 случай;
  • Хмельницкая область — 98 случаев;
  • Черновицкая область — 1745 случаев;
  • Черкасская область — 304 случая;
  • Черниговская область — 51 случай.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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