550 нових інфікованих: в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусу

Станом на 2 травня в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавирусної хвороби.

Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я щодо коронавірусу.

За добу виявили 550 нових хворих. 279 осіб померли, 1498 осіб виписано.

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Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 427 випадків;

Волинська область — 315 випадків;

Дніпропетровська область — 436 випадків;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 393 випадки;

Закарпатська область — 496 випадків;

Запорізька область — 267 випадків;

Івано-Франківська область — 942 випадки;

Кіровоградська область — 394 випадки;

м. Київ — 1494 випадки;

Київська область — 747 випадків;

Львівська область — 465 випадків;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 140 випадків;

Одеська область — 329 випадків;

Полтавська область — 212 випадків;

Рівненська область — 689 випадків;

Сумська область — 105 випадків;

Тернопільська область — 823 випадки;

Харківська область — 311 випадків;

Херсонська область — 121 випадок;

Хмельницька область — 98 випадків;

Чернівецька область — 1745 випадків;

Черкаська область — 304 випадки;

Чернігівська область — 51 випадок.

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