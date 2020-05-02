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Факти / Україна

550 нових інфікованих: в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусу

Станом на 2 травня в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавирусної  хвороби.

Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я щодо коронавірусу.

За добу виявили 550 нових хворих. 279 осіб померли, 1498 осіб виписано.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 427 випадків;
  • Волинська область — 315 випадків;
  • Дніпропетровська область — 436 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 393 випадки;
  • Закарпатська область — 496 випадків;
  • Запорізька область — 267 випадків;
  • Івано-Франківська область — 942 випадки;
  • Кіровоградська область — 394 випадки;
  • м. Київ — 1494 випадки;
  • Київська область — 747 випадків;
  • Львівська область — 465 випадків;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 140 випадків;
  • Одеська область — 329 випадків;
  • Полтавська область — 212 випадків;
  • Рівненська область — 689 випадків;
  • Сумська область — 105 випадків;
  • Тернопільська область — 823 випадки;
  • Харківська область — 311 випадків;
  • Херсонська область — 121 випадок;
  • Хмельницька область — 98 випадків;
  • Чернівецька область — 1745 випадків;
  • Черкаська область — 304 випадки;
  • Чернігівська область — 51 випадок.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

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