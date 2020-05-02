550 нових інфікованих: в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусу

Станом на 2 травня в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавирусної хвороби.
Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я щодо коронавірусу.
За добу виявили 550 нових хворих. 279 осіб померли, 1498 осіб виписано.
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Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 427 випадків;
- Волинська область — 315 випадків;
- Дніпропетровська область — 436 випадків;
- Донецька область — 70 випадків;
- Житомирська область — 393 випадки;
- Закарпатська область — 496 випадків;
- Запорізька область — 267 випадків;
- Івано-Франківська область — 942 випадки;
- Кіровоградська область — 394 випадки;
- м. Київ — 1494 випадки;
- Київська область — 747 випадків;
- Львівська область — 465 випадків;
- Луганська область — 37 випадків;
- Миколаївська область — 140 випадків;
- Одеська область — 329 випадків;
- Полтавська область — 212 випадків;
- Рівненська область — 689 випадків;
- Сумська область — 105 випадків;
- Тернопільська область — 823 випадки;
- Харківська область — 311 випадків;
- Херсонська область — 121 випадок;
- Хмельницька область — 98 випадків;
- Чернівецька область — 1745 випадків;
- Черкаська область — 304 випадки;
- Чернігівська область — 51 випадок.
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