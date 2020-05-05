PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Запорожской области: статистика по районах

В Запорожской области по состоянию на 5 мая подтверждено 287 случаев коронавируса.

Наибольшее количество больных инфицировались при контакте с зараженными лицами.

Общая статистика в Запорожской области:

  • Запорожье — 202 случая;
  • Мелитополь — 33;
  • Энегродар — 15;
  • Бердянска — 5;
  • Токмак — 3;
  • Мелитопольский район — 8;
  • Ореховский район — 7;
  • Запорожский район — 6:
  • Васильевский — 3;
  • Пологовский — 1;
  • Новониколаевский — 1;
  • Каменно-Днепровский 1;
  • Якимовский — 1;
  • Михайловский — 1.

Читайте: В Запорожском доме-интернате новый случай коронавируса

На территории области зарегистрировано 5 летальных исходов: г. Мелитополь и Запорожский район (2 человека старше 60 лет), Бердянск (женщина 93 года), Запорожье (женщина 78 лет), Энергодар (женщина 81 год). Все, кто умер, имели сопутствующие хронические заболевания и патологии.

Из всех больных коронавирус выздоровели 86 пациентов:

  • Запорожье — 35;
  • Мелитополь — 25;
  • Энергодар — 7;
  • Мелитопольский район — 7;
  • Бердянск — 4;
  • Ореховский район — 3;
  • Запорожский район — 2;
  • Пологовский — 1;
  • Васильевский — 1;
  • Якимовский — 1.

Напомним, что в Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 12 697 случаев заражения коронавирусом.

Источник: Запорожская ГОА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка