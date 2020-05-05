Коронавирус в Запорожской области: статистика по районах

В Запорожской области по состоянию на 5 мая подтверждено 287 случаев коронавируса.
Наибольшее количество больных инфицировались при контакте с зараженными лицами.
Общая статистика в Запорожской области:
- Запорожье — 202 случая;
- Мелитополь — 33;
- Энегродар — 15;
- Бердянска — 5;
- Токмак — 3;
- Мелитопольский район — 8;
- Ореховский район — 7;
- Запорожский район — 6:
- Васильевский — 3;
- Пологовский — 1;
- Новониколаевский — 1;
- Каменно-Днепровский 1;
- Якимовский — 1;
- Михайловский — 1.
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На территории области зарегистрировано 5 летальных исходов: г. Мелитополь и Запорожский район (2 человека старше 60 лет), Бердянск (женщина 93 года), Запорожье (женщина 78 лет), Энергодар (женщина 81 год). Все, кто умер, имели сопутствующие хронические заболевания и патологии.
Из всех больных коронавирус выздоровели 86 пациентов:
- Запорожье — 35;
- Мелитополь — 25;
- Энергодар — 7;
- Мелитопольский район — 7;
- Бердянск — 4;
- Ореховский район — 3;
- Запорожский район — 2;
- Пологовский — 1;
- Васильевский — 1;
- Якимовский — 1.
Напомним, что в Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 12 697 случаев заражения коронавирусом.
Источник: Запорожская ГОА