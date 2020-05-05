Коронавирус в Запорожской области: статистика по районах

В Запорожской области по состоянию на 5 мая подтверждено 287 случаев коронавируса.

Наибольшее количество больных инфицировались при контакте с зараженными лицами.

Общая статистика в Запорожской области:

Запорожье — 202 случая;

Мелитополь — 33;

Энегродар — 15;

Бердянска — 5;

Токмак — 3;

Мелитопольский район — 8;

Ореховский район — 7;

Запорожский район — 6:

Васильевский — 3;

Пологовский — 1;

Новониколаевский — 1;

Каменно-Днепровский 1;

Якимовский — 1;

Михайловский — 1.

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На территории области зарегистрировано 5 летальных исходов: г. Мелитополь и Запорожский район (2 человека старше 60 лет), Бердянск (женщина 93 года), Запорожье (женщина 78 лет), Энергодар (женщина 81 год). Все, кто умер, имели сопутствующие хронические заболевания и патологии.

Из всех больных коронавирус выздоровели 86 пациентов:

Запорожье — 35;

Мелитополь — 25;

Энергодар — 7;

Мелитопольский район — 7;

Бердянск — 4;

Ореховский район — 3;

Запорожский район — 2;

Пологовский — 1;

Васильевский — 1;

Якимовский — 1.

Напомним, что в Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 12 697 случаев заражения коронавирусом.

Источник: Запорожская ГОА