У Запорізькій області станом на 5 травня підтверджено 287 випадків коронавірусу.

Найбільша кількість хворих інфікувались внаслідок контакту із зараженими особами.

Загальна статистика у Запорізькій області:

Запоріжжя – 202 випадки;

Мелітополь – 33;

Енегродар – 15;

Бердянська – 5;

Токмак – 3;

Мелітопольський район – 8;

Оріхівський район – 7;

Запорізький район – 6:

Василівський – 3;

Пологівський – 1;

Новомиколаївський -1;

Кам’яно-Дніпровський -1;

Якимівський – 1;

Михайлівський – 1.

Читайте: У Запорізькому будинку-інтернаті новий випадок коронавірусу

На території області зареєстровано 5 летальних випадків: м. Мелітополь та Запорізький район (2 чоловіка старші 60 років), Бердянськ (жінка 93 роки), Запоріжжя (жінка 78 років), Енергодар (жінка 81 рік). Усі, хто помер, мали супутні хронічні захворювання та патології.

З усіх хворих на коронавірус одужали 86 пацієнтів:

Запоріжжя – 35;

Мелітополь – 25;

Енергодар – 7;

Мелітопольський район – 7;

Бердянськ – 4;

Оріхівський район – 3;

Запорізький район – 2;

Пологівський – 1;

Василівський – 1;

Якимівський – 1.

Нагадаємо, що в Україні станом на 5 травня зафіксовано 12 697 випадків зараження на коронавірус.

Джерело: Запорізька ОДА