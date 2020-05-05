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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в Запорізькій області: статистика у районах

У Запорізькій області станом на 5 травня підтверджено 287 випадків коронавірусу.

Найбільша кількість хворих інфікувались внаслідок контакту із зараженими особами.

Загальна статистика у Запорізькій області:

  • Запоріжжя – 202 випадки;
  • Мелітополь – 33;
  • Енегродар – 15;
  • Бердянська – 5;
  • Токмак – 3;
  • Мелітопольський район – 8;
  • Оріхівський район – 7;
  • Запорізький район – 6:
  • Василівський – 3;
  • Пологівський – 1;
  • Новомиколаївський -1;
  • Кам’яно-Дніпровський -1;
  • Якимівський – 1;
  • Михайлівський – 1.

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На території області зареєстровано 5 летальних випадків: м. Мелітополь та Запорізький район (2 чоловіка старші 60 років), Бердянськ (жінка 93 роки), Запоріжжя (жінка 78 років), Енергодар (жінка 81 рік). Усі, хто помер, мали супутні хронічні захворювання та патології.

З усіх хворих на коронавірус одужали 86 пацієнтів:

  • Запоріжжя – 35;
  • Мелітополь – 25;
  • Енергодар – 7;
  • Мелітопольський район – 7;
  • Бердянськ – 4;
  • Оріхівський район – 3;
  • Запорізький район – 2;
  • Пологівський – 1;
  • Василівський – 1;
  • Якимівський – 1.

Нагадаємо, що в Україні станом на 5 травня зафіксовано 12 697 випадків зараження на коронавірус.

Джерело: Запорізька ОДА

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