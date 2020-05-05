У Запорізькій області станом на 5 травня підтверджено 287 випадків коронавірусу.
Найбільша кількість хворих інфікувались внаслідок контакту із зараженими особами.
Загальна статистика у Запорізькій області:
- Запоріжжя – 202 випадки;
- Мелітополь – 33;
- Енегродар – 15;
- Бердянська – 5;
- Токмак – 3;
- Мелітопольський район – 8;
- Оріхівський район – 7;
- Запорізький район – 6:
- Василівський – 3;
- Пологівський – 1;
- Новомиколаївський -1;
- Кам’яно-Дніпровський -1;
- Якимівський – 1;
- Михайлівський – 1.
Читайте: У Запорізькому будинку-інтернаті новий випадок коронавірусу
На території області зареєстровано 5 летальних випадків: м. Мелітополь та Запорізький район (2 чоловіка старші 60 років), Бердянськ (жінка 93 роки), Запоріжжя (жінка 78 років), Енергодар (жінка 81 рік). Усі, хто помер, мали супутні хронічні захворювання та патології.
З усіх хворих на коронавірус одужали 86 пацієнтів:
- Запоріжжя – 35;
- Мелітополь – 25;
- Енергодар – 7;
- Мелітопольський район – 7;
- Бердянськ – 4;
- Оріхівський район – 3;
- Запорізький район – 2;
- Пологівський – 1;
- Василівський – 1;
- Якимівський – 1.
Нагадаємо, що в Україні станом на 5 травня зафіксовано 12 697 випадків зараження на коронавірус.
Джерело: Запорізька ОДА