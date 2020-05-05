В Киеве 5 мая открылись после проверки Госпродпотребслужбой три рынка, а завтра готовятся открыться еще два, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

— Госпродпотребслужба проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. Они будут постепенно открываться, — рассказал он.

В частности, по его словам, сегодня открылись: Демеевский рынок в Голосеевском районе, рынок Маяк и Базар на Лесной — оба в Деснянском районе.

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— Завтра, 6 мая, должны открыться Владимирский (Голосеевский район) и Печерский (Печерский район) рынки, — уточнил мэр, и обратился к киевлянам с просьбой соблюдать правила безопасности на рынках.

Ранее в Киеве с 5 мая разрешили продажу фастфуда в МАФах и кофе на вынос в условиях карантина.

По состоянию на 5 мая в Киеве подтвердили еще 48 случаев коронавируса, общее количество выросло до 1 583.