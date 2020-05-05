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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Києві відкрилися три ринки, завтра – ще два

У Києві 5 травня відкрилися після перевірки Держпродспоживслужбою три ринки, а завтра готуються відкритися ще два, повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

– Держпродспоживслужба перевірила 37 ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам. Вони будуть поступово відкриватися, – розповів він.

Зокрема, за його словами, сьогодні відкрилися: Деміївський ринок у Голосіївському районі, ринок Маяк та Базар на Лісовій – обидва у Деснянському районі.

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– Завтра, 6 травня, мають відкритися Володимирський (Голосіївський район) та Печерський (Печерський район) ринки, – уточнив мер і звернувся до киян з проханням дотримуватися правил безпеки на ринках.

Раніше у Києві з 5 травня дозволили продаж фастфуду у МАФах та кави на виніс в умовах карантину.

Станом на 5 травня у Києві підтвердили ще 48 випадків коронавірусу, загальна кількість зросла до 1 583.

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