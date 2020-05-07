Верланов оспаривает увольнение с должности председателя ГНС

В Окружной админсуд Киева поступил иск к Кабмину и ГНС, истцом в котором указан экс-глава налоговой Сергей Верланов.

В заявлении он требует признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 года №452-р, которым он был уволен с должности председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его на указанной должности.

По мнению истца, решение Кабмина было “незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы”.

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— Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу, — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля Сергея Верланова уволили с должности председателя Государственной налоговой службы, а уже 29 апреля назначили вместо него Алексея Любченко.

Кроме того, утром 7 мая СБУ провела обыски в квартире Верланова в рамках расследования уголовного производства.

Источник: ОАСК