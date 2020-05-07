Верланов оскаржує звільнення з посади голови ДПС

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов до Кабміну та ДПС, позивачем в якому зазначений екс-голова податкової Сергій Верланов.

У заяві він вимагає визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня 2020 року №452-р, яким його було звільнено з посади голови Державної податкової служби України, та поновити його на вказаній посаді.

На думку позивача, рішення Кабміну було “незаконним та таким, що порушує його трудові права та законні інтереси”.

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– Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня Сергія Верланова звільнили з посади голови Державної податкової служби, а вже 29 квітня призначили замість нього Олексія Любченка.

Окрім того, вранці 7 травня СБУ провела обшуки у помешканні Верланова у рамках розслідування кримінального провадження.

Джерело: ОАСК