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Факты / Украина

Правительство планирует запретить украинцам ездить в Беларусь по внутренним паспортам

Правительство планирует рассмотреть проект постановления о частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом министров и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

Это предполагает запрет выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины.

Согласно пояснительной записке, предлагается отменить с 1 сентября 2020 возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

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Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

К слову, в Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что не ограничивали выезд украинцев за границу.

Источник: Кабмин

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