Уряд планує заборонити українцям їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

Уряд планує розглянути проект постанови про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом міністрів та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян.

Це передбачає заборону виїжджати до Білорусі за паспортом громадянина України.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується скасувати з 1 вересня 2020 року можливість перетину громадянами України українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України.

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Зміни стосуватимуться лише виїзду громадян України до Білорусі, а при в’їзді з Білорусі можна буде використовувати паспорт громадянина України.

До слова, у Міністерстві закордонних справ України заявляють, що не обмежували виїзд українців за кордон.