Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Зеленский сначала уволил Хомчака с должности начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ, а потом назначил его главнокомандующим ВСУ.

Другим указом лидер государства назначил Сергея Корнийчука начальником Генерального штаба ВСУ.

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Кроме того, бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев стал командующим Объединенных сил ВСУ.

Напомним, Зеленский отложил весенний призыв в Вооруженные силы на май-июль 2020 вместо апреля-июня.